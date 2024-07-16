Раскрыто состояние раненного участником СВО ребенка из-за музыки

Под Волгоградом участник СВО открыл стрельбу по детям

Ребенок, раненный участником специальной военной операции (СВО) под Волгоградом из-за громкой музыки, находится в больнице под наблюдением врачей. Об этом РБК рассказала глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова.

По ее словам, медики оценивают состояние несовершеннолетнего пациента как удовлетворительное. При этом чиновница не смогла объяснить действия военнослужашего.

Об инциденте сообщалось 16 июля. 48-летний мужчина, прибывший из зоны СВО домой в отпуск по ранению, открыл стрельбу по детям в хуторе Угольском. Школьники вечером гуляли по улицам с музыкальной колонкой, и, проходя мимо дома, где с товарищами отдыхал военнослужащий, по ним выстрелили из ружья. Один из мальчиков получил сквозное пулевое ранение в ногу.

Ранее жена участника специальной военной операции (СВО) из Магнитогорска пожаловалась на соседа, который каждое утро включал семье военнослужащего траурный марш.