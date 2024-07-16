Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 16 июля 2024Экономика

Решение смягчить требования по продаже валютной выручки объяснили

Силуанов: смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Решение смягчить требования по продаже валютной выручки не связано с курсом рубля. Так снижение порога возврата валютной выручки с 60 до 40 процентов объяснил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам министра финансов, решение смягчить требования к экспортерам было принято для упрощения внешних расчетов, а не в попытке повлиять на курс.

«Мы видим определенное напряжение с расчетами в рамках работы наших участников внешнеэкономической деятельности. Им более комфортно, что часть выручки остается там и используется для закупки импортных товаров», — пояснил Силуанов.

12 июля кабмин обязал экспортеров продавать не менее 40 процентов валютной выручки. Как пояснили в правительстве, решение было принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». 21 июня правительство смягчило требования с 80 до 60 процентов.

На смягчение норм решились спустя примерно два месяца после продления срока действия требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки, а также через неделю после объявления западных санкций против Мосбиржи, после которых площадка отменила торги долларами и евро.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Медведчук обвинил Зеленского в покушении на Трампа

      МВФ предсказал цены на нефть в 2025 году

      В Петербурге у метро нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами

      Россиянин сбросил девочку с 17-го этажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше