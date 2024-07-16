Решение смягчить требования по продаже валютной выручки объяснили

Силуанов: смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом

Решение смягчить требования по продаже валютной выручки не связано с курсом рубля. Так снижение порога возврата валютной выручки с 60 до 40 процентов объяснил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам министра финансов, решение смягчить требования к экспортерам было принято для упрощения внешних расчетов, а не в попытке повлиять на курс.

«Мы видим определенное напряжение с расчетами в рамках работы наших участников внешнеэкономической деятельности. Им более комфортно, что часть выручки остается там и используется для закупки импортных товаров», — пояснил Силуанов.

12 июля кабмин обязал экспортеров продавать не менее 40 процентов валютной выручки. Как пояснили в правительстве, решение было принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». 21 июня правительство смягчило требования с 80 до 60 процентов.

На смягчение норм решились спустя примерно два месяца после продления срока действия требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки, а также через неделю после объявления западных санкций против Мосбиржи, после которых площадка отменила торги долларами и евро.