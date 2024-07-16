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03:04, 16 июля 2024Мир

Стрелявшего в Трампа обнаружили за 30 минут до покушения

WPXI: полиция обнаружила стрелявшего в Трампа Крукса за 30 минут до покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Полицейские обнаружили Томаса Крукса, открывшего огонь по экс-президенту США Дональду Трампу, за полчаса до покушения. Об этом сообщает телеканал WPXI.

На мероприятие с участием Трампа власти округа Бивер отрядили восьмерых снайперов и наблюдателей. Один из них увидел подозрительного мужчину и даже сфотографировал его. Прибывший на место полицейский проверил точку, но не обнаружил нарушителя охранного периметра.

Спустя 26 минут после сообщения с крыши здания раздались выстрелы. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо.

бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что занимающаяся охраной первых лиц государства Секретная служба США может быть причастна к покушению. «Похоже, они агенты увидели стрелявшего, медленно отреагировали, начав стрелять в него только после того, как он выстрелил», — сказал он. По словам Джонсона, это можно интерпретировать как некоторое соучастие ведомства в попытке устранить Трампа, «потому что нет никакого объяснения, почему Секретная служба не предотвратила покушение».

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      Марина Совина
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