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23:51, 16 июля 2024Бывший СССР

Украинских блогеров внесли в базу «Миротворцa» за призывы к миру

Ряд украинских блогеров внесли в базу «Миротворцa» за призывы к миру
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Ряд украинских блогеров, призывавших к миру после попадания ракеты в киевскую больницу «Охматдет», внесли в базу «Миротворцa». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в список попали Александр Волошин, Владислава Роговенко, Настя Умка и другие. Их обвинили в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «распространении российской пропаганды».

9 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с попаданием ракеты в киевскую больницу. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя осудил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот обвинил в произошедшем Россию.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

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      Евгений Силаев
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