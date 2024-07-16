В МИД прокомментировали расстрел российского солдата боевиком «Азова»

Мирошник: видео расстрела бойца ВС РФ азовцами — демонстрация безнаказанности

Видео расстрела безоружного российского солдата боевиком бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России) свидетельствует, что украинские радикальные националисты ощущают собственную безнаказанность. Соответствующие кадры прокомментировал в разговоре с РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Показывать эти "подвиги" окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши"», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что МИД будет добиваться международного расследования военных преступлений Украины.

Ранее видео с расстрелом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это преступление совершили фашисты, которых нужно уничтожать.