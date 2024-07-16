Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 16 июля 2024Россия

В Москве абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес

Абитуриент пришел подавать документы в МЭИ с электропневматическим автоматом

Фото: Антон Подгайко / Коммерсантъ

В Москве 20-летний абитуриент пришел подавать документы на поступление в Национальный исследовательский университет МЭИ с электропневматическим автоматом наперевес. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло 12 июля. Молодой человек принес с собой оружие, очень похожее на АК-74. При этом никаких угроз и требований будущий студент не выдвигал и вел себя как обычно.

Охранники вуза вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники изъяли у парня оружие. По факту инцидента организовали проверку.

Ранее сообщалось, что студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) обвинили коменданта общежития №5 Ильхама Абдрафеева в избиении и приставаниях. Уточнялось, что сотрудник напал с кулаками на одного из выпускников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      В Европе представили «хлынувшее в Кремле шампанское» после одного решения Трампа

      Демократы виртуально определят своего кандидата на выборы президента США

      Тренд на «лето Бена Аффлека» у молодежи объяснили

      В Москве абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес

      Бывший адвокат Фейгин заочно осужден на 11 лет за фейки о Российской армии

      Бывший глава «Яндекса» вернулся к управлению его преемником в Европе

      В США узнали о трех попытках стрелка в Трампа скрыться от Секретной службы

      В Госдуме подтвердили перенос Игр дружбы

      Редкие артефакты нашли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше