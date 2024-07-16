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17:30, 16 июля 2024Бывший СССР

В России поддержали предложенное помощником Трампа решение для достижения мира на Украине

Депутат Чепа поддержал идею создания автономных зон на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказанную помощником экс-президента США Дональда Трампа Ричардом Греннелом идею о создании автономных зон на Украине для достижения мира в регионе. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержал предложенное Греннелом решение.

Ранее помощник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что создание автономных регионов на Украине может помочь добиться мира. «Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — отметил он, подчеркнув, что решение также поможет сохранить целостность украинской территории, поскольку только регионы будут автономными. Кроме того, по словам политика, Украина не должна становиться членом Североатлантического альянса, несмотря на просьбы украинского президента Владимира Зеленского.

«Я абсолютно согласен с тем, что говорит помощник Трампа, потому что я об этом говорил еще в 2013 году. Это будет очень правильное решение, потому что оно поможет в очень многих вопросах, в том числе в вопросах национальных меньшинств», — подчеркнул Чепа.

В сегодняшних условиях это было бы абсолютно правильное решение. Надо было бы хорошенько подумать, как это можно реализовать

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом депутат подчеркнул, что, разрабатывая подобную концепцию, нужно учитывать ряд факторов, например внеблоковый статус Украины.

16 июля депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что в Кремле обрадовались решению Трампа назначить сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Он подчеркнул, что Европа и Великобритания переставляют шезлонги на палубе «Титаника», пока в Москве открывают шампанское по этому поводу.

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      Кирилл Садовский
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