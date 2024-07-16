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13:33, 16 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

NYT: Украина хочет закончить конфликт с РФ переговорами

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина спустя два с половиной года конфликта с Россией начала разрабатывать план прекращения боевых действий. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times (NYT). Отмечается, что на это указывает заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии Москвы в мирном саммите.

NYT заявило о надежде Украины на западное оружие

Авторы материала отмечают, что Украина рассчитывает на западное оружие и боеприпасы: предполагается, что это поможет Вооруженным силам страны сдержать российские войска.

При этом также заявляется, что спустя два с половиной года конфликта Украина начала разрабатывать план по прекращению боевых действий с помощью переговоров.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет провести второй международный мирный саммит в конце этого года и что российские чиновники должны на нем присутствовать», — напомнили журналисты. Предыдущий саммит состоялся в прошлом месяце в Швейцарии, Москва не была на него приглашена.

Зеленский заявлял, что Россия должна присутствовать на втором мирном саммите по Украине

Зеленский в понедельник, 15 июля, заявил, что российские представители должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. По его словам, для этого к ноябрю необходимо создать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в свою очередь отметил, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах, а попытки поднять на будущих встречах «ультимативную "формулу Зеленского"» уже наблюдаются.

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Предложение Зеленского также прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Россия не будет принимать участия в саммитах на условиях Украины.

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