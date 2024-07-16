В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

NYT: Украина хочет закончить конфликт с РФ переговорами

Украина спустя два с половиной года конфликта с Россией начала разрабатывать план прекращения боевых действий. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times (NYT). Отмечается, что на это указывает заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии Москвы в мирном саммите.

NYT заявило о надежде Украины на западное оружие

Авторы материала отмечают, что Украина рассчитывает на западное оружие и боеприпасы: предполагается, что это поможет Вооруженным силам страны сдержать российские войска.

При этом также заявляется, что спустя два с половиной года конфликта Украина начала разрабатывать план по прекращению боевых действий с помощью переговоров.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет провести второй международный мирный саммит в конце этого года и что российские чиновники должны на нем присутствовать», — напомнили журналисты. Предыдущий саммит состоялся в прошлом месяце в Швейцарии, Москва не была на него приглашена.

Зеленский заявлял, что Россия должна присутствовать на втором мирном саммите по Украине

Зеленский в понедельник, 15 июля, заявил, что российские представители должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. По его словам, для этого к ноябрю необходимо создать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в свою очередь отметил, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах, а попытки поднять на будущих встречах «ультимативную "формулу Зеленского"» уже наблюдаются.

Предложение Зеленского также прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Россия не будет принимать участия в саммитах на условиях Украины.