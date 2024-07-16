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21:01, 16 июля 2024Экономика

В Великобритании из-за футбола резко выросли продажи пива

В Великобритании во время матчей Евро-2024 продажи пива выросли на 13 процентов

Фото: Fábio Alves / Unsplash

В Великобритании из-за футбольного чемпионата резко выросли продажи пива. Об этом со ссылкой на исследование компании Kantar сообщает портал The Drink Business.

По данным аналитиков, в дни матчей Евро-2024 в Германии, в которых принимала участие сборная Англии (16, 20, 25, 30 июня и 6 июля), продажи пива в стране увеличивались в среднем на 13 процентов по сравнению с аналогичным днем на предыдущей неделе. Руководитель отдела розничной торговли и анализа потребительских предпочтений Kantar Фрейзер Маккевитт отмечает, что спрос вырос не только на традиционные позиции для футбольных вечеров (пиво, чипсы и закуси), но и на безалкогольное и слабоалкогольное пиво — его продажи подскочили на 38 процентов.

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Одновременно с этим рекордно выросла и выручка баров и пабов. Так, в день финала европейского футбольного первенства, 14 июля, когда Англия играла с Испанией, в английских пабах было продано на 334 процента больше пива. Во время полуфинала продажи выросли на 147 процентов.

Ранее аналитики РИА Новости подсчитали, что пол-литра пива в России в среднем стоит около 80 рублей, или 91 цент. Самое дешевое в мире пиво продается в Конго, там его можно купить за 42 цента. Демократичными ценами на этот напиток могут похвастаться также Ангола (54 цента), Иран (57 центов), Абхазия (68 центов) и Фолклендские острова (69 центов). Россия в этом списке занимает 21-е место.

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