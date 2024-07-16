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22:57, 16 июля 2024Мир

Захарова отреагировала на отказ США от предложения Лаврова

Захарова задала ироничный вопрос после отказа США от предложения Лаврова
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале задала ироничный вопрос после отказа США от мирной инициативы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Получается, и о покушении на Трампа тоже можно сказать: "То, что одни воспринимают в качестве угрозы, является демократией"?» — отреагировала Захарова.

Ранее Лавров заявил, что существует необходимость конкретных шагов по снятию исходящих от Запада угроз для России. Министр указал, что они должны предприниматься вместе с политико-дипломатическим урегулированием. Также он пообещал представить ООН оценку кризиса на Украине.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине.

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      Евгений Силаев
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