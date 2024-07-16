Живший в США блогер рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

Блогер Сардаров рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

Живший в США популярный блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию. На эту тему он высказался в своем подкасте, доступном на YouTube.

Сардаров отметил, что многие его друзья, с которыми он поддерживал связь до отъезда в США, прекратили с ним общение, когда он вернулся в Россию. «Я обнулился, во всех смыслах, в финансовом в том числе, и эти люди потеряли ко мне интерес. С некоторыми связи остались и укрепились еще сильнее», — признался он.

Блогер сообщил, что сейчас зарабатывает за счет годовых контрактов с различными компаниями, в том числе с производителем пластиковых окон. «И еще есть пару проектов, где я лицо и свечу накопленным капиталом», — добавил Сардаров.

Ранее блогер сравнил возвращение в Россию из США с выходом из тюрьмы. По словам Сардарова, он столкнулся с трудностями, когда жил в Америке.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в Лос-Анджелес. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Однако впоследствии он снова на какое-то время уехал в США. Во время пребывания в этой стране Сардаров рассказывал, что скучал по близким и по России.