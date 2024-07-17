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18:33, 17 июля 2024Спорт

Авербух оценил решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

Авербух поддержал решение российских телеканалов отказаться от трансляции Игр
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.

Авербух заявил, что ему в отсутствии россиян Игры не интересны, и назвал правильным решение не показывать соревнований на общедоступном телевидении. «Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность», — отметил он.

13 июля портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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