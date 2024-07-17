Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде

Комментатор Губерниев осудил главу ФЛГР Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за позицию по отказу российских каналов от трансляции Олимпийских игр-2024. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Олимпиада в Париже — это ОЛИМПИАДА!!! А УБОГОЕ зрелище — это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде (пойманную на допинге Любовь Егорову — прим. «Ленты.ру»)», — осудил Вяльбе Губерниев.

Ранее глава ФЛГР поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Игр в Париже. «Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — заявила она.

До этого сообщалось, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.