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15:11, 17 июля 2024Спорт

Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде

Комментатор Губерниев осудил главу ФЛГР Вяльбе за слова об убогой Олимпиаде-2024
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за позицию по отказу российских каналов от трансляции Олимпийских игр-2024. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Олимпиада в Париже — это ОЛИМПИАДА!!! А УБОГОЕ зрелище — это когда в Тронхейме-97 на ЧМ одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде (пойманную на допинге Любовь Егоровуприм. «Ленты.ру»)», — осудил Вяльбе Губерниев.

Ранее глава ФЛГР поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Игр в Париже. «Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов», — заявила она.

До этого сообщалось, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

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      Андрей Стрельцов
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