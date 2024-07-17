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01:41, 17 июля 2024Наука и техника

Кабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание ракеты HIMARS

«Ростех»: САО «Мальва» выдержала прямое попадание ракеты HIMARS
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Te;egram / Ростех

Бронекабина самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» выдержала прямое попадание ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила корпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS запущенной из HIMARS пробили колеса, но застряли в корпусе или отскочили от остекления», — говорится в сообщении.

Ранее авторы паблика «Военная хроника» посчитали число реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, уничтоженных Российской армией с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Всего удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.

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      Евгений Силаев
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