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18:26, 17 июля 2024Мир

Лавров заявил об актуальности идеи России о встрече по Газе

Лавров: идея России о встрече внешних игроков по Газе актуальна

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Идея России о встрече внешних игроков, которые имеют влияние на ситуацию в Газе, актуальна на данный момент. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает ТАСС.

«Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах», — рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что из-за военных поставок Израилю Соединенные Штаты также стали одним из участников конфликта в Газе.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за постоянное прекращение огня в ближневосточном конфликте. Он также добавил, что Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами.

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      Максим Габриелян
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