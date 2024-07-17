Лавров заявил об актуальности идеи России о встрече по Газе

Лавров: идея России о встрече внешних игроков по Газе актуальна

Идея России о встрече внешних игроков, которые имеют влияние на ситуацию в Газе, актуальна на данный момент. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает ТАСС.

«Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах», — рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что из-за военных поставок Израилю Соединенные Штаты также стали одним из участников конфликта в Газе.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за постоянное прекращение огня в ближневосточном конфликте. Он также добавил, что Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами.