Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 17 июля 2024Экономика

Мэр российского города призвал горожан не переживать из-за отключения света

Мэр Невинномысска Миненков: в Ставропольском крае нет проблем с электричеством
Михаил Миненков

Михаил Миненков. Кадр: Телетекст / YouTube

Жителям Ставропольского края не следует переживать из-за отключения электричества. Тем более что в крае из-за аварии на Ростовской АЭС не было отключений, а только временные перебои подачи электроэнергии. Об этом «Подъему» заявил глава Невинномысска Михаил Миненков.

«Все нормально, все отлично, никаких проблем нет. Полностью у нас подача 100-процентная, круглосуточная. Вчера вечером еще восстановили. Не оставались мы вообще без света, просто перебой был в одном микрорайончике — час, в другом — час. Постоянно переключали», — объяснил глава города.

Материалы по теме:
В Москве резко вырос спрос на премиальное жилье. Почему россияне скупают роскошные квартиры?
В Москве резко вырос спрос на премиальное жилье.Почему россияне скупают роскошные квартиры?
Реклама
28 июня 2024
Россияне массово отказываются от жилья в Турции. Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
Россияне массово отказываются от жилья в Турции.Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
17 мая 2024

Кроме того, Миненков призвал жителей города «не скулить» из-за отключения электричества. Днем ранее чиновник в ответ на жалобы горожан напомнил им о временах, когда бабушки «свечи и спички копили в мешках в сенцах», а также призвал брать пример с жителей приграничных регионов, которые уже привыкли к подобным проблемам.

Ранее, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции в Ростове-на-Дону.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

      Вокруг солнцеподобных звезд обнаружили нейтронные звезды

      Россиянин сделал пожертвования ВСУ и попал под дело ФСБ о госизмене

      В Кремле исключили поздравление Меркель от Путина

      16-летней россиянке вскрыли череп из-за кишащих паразитами кист в мозге

      Популярный блогер Рома Желудь высказался о работе в эскорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше