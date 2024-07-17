Мэр российского города призвал горожан не переживать из-за отключения света

Мэр Невинномысска Миненков: в Ставропольском крае нет проблем с электричеством

Жителям Ставропольского края не следует переживать из-за отключения электричества. Тем более что в крае из-за аварии на Ростовской АЭС не было отключений, а только временные перебои подачи электроэнергии. Об этом «Подъему» заявил глава Невинномысска Михаил Миненков.

«Все нормально, все отлично, никаких проблем нет. Полностью у нас подача 100-процентная, круглосуточная. Вчера вечером еще восстановили. Не оставались мы вообще без света, просто перебой был в одном микрорайончике — час, в другом — час. Постоянно переключали», — объяснил глава города.

Кроме того, Миненков призвал жителей города «не скулить» из-за отключения электричества. Днем ранее чиновник в ответ на жалобы горожан напомнил им о временах, когда бабушки «свечи и спички копили в мешках в сенцах», а также призвал брать пример с жителей приграничных регионов, которые уже привыкли к подобным проблемам.

Ранее, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции в Ростове-на-Дону.