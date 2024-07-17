Московские суды стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

В Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов

В Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, за первую половину 2024 года суды вынесли на 18 процентов больше постановлений по основным «мигрантским» правонарушениям — 27 066 постановлений об административном наказании. За аналогичный период прошлого года по этим же статьям было вынесено 23 053 постановления.

Отмечается, что больше всего постановлений было вынесено после теракта в «Крокус Сити Холле», в период с 25 по 31 марта. В неделю с 3 по 9 июня было вынесено максимальное число постановлений за неделю с начала года — 1566 постановлений.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году более чем в 20 раз выросло число штрафов за нарушение порядка деятельности иноагентов. Это следует из статистики судебного департамента Верховного суда.