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00:23, 17 июля 2024Мир

На Западе рассказали о реакции Шольца на книгу сенатора Вэнса

Bild: Шольца растрогала книга, написанная кандидатом в вице-президенты Вэнсом
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц был растроган до слез книгой «Элегия Хиллбилли», которую ранее написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс. Об этом сообщило издание Bild.

«Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула — там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США», — отметил Шольц.

После того как Дональд Трамп объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты, немецкое издание Bild вспомнило об интервью с Шольцем 2019 года. Тогда у политика спросили, что последнее его доводило до слез. Будущий канцлер Германии отметил, что книга Вэнса «Элегия Хиллбилли» Джей Ди Вэнса его очень тронула, «там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США».

Ранее стало известно, что Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него способностей к красноречию. По словам источников, Трамп также сделал этот выбор, потому что Вэнс молодой политик, который «молодо говорит».

В свою очередь, западные СМИ написали ранее, что Дональд Трамп выбрал сенатора Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него нескольких качеств.

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      Марина Совина
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