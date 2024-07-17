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10:30, 17 июля 2024Экономика

Назван главный поставщик тихих и крепленых вин в Россию

Luding: в I квартале 2024-го главным поставщиком вин в Россию стала Грузия

Фото: Unsplash

В I квартале 2024 года главным поставщиком тихих и крепленых вин в Россию стала Грузия. Лидера по объемам поставок назвали эксперты одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group, их цитирует РИА Новости.

В 2024-м объем ввоза тихих и крепленых вин из недружественных стран продолжил падать — за три месяца он сократился почти на шесть процентов. Как ранее заявили в Евростате, сильнее всего сократился импорт вина из Испании — в семь раз, до 253 тонн. В четыре раза упали поставки литовских вин (до 1,2 тысячи тонн) и немецких (531 тонна).

Грузия при этом нарастила поставки, сместив Италию, которая была главным поставщиком по итогам 2023 года. За три месяца импорт из бывшей республики СССР вырос на 44,1 процента в годовом выражении и достиг 24,6 процента от общего импорта тихих и крепленых вин, а доля Италии сократилась до 22,1 процента.

В целом объем поставок тихих и крепленых вин из дружественных стран в годовом выражении увеличился на 19,6, а из недружественных — сократился на 5,4 процента.

Резкий рост поставок грузинского вина в Россию также отмечали и в Национальной службе статистики республики. Как сообщили аналитики ведомства, экспорт за четыре месяца вырос 1,9 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 37,04 тысячи тонн. В денежном выражении показатель увеличился почти вдвое — с 52,3 до 99,5 миллиона долларов.

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