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10:02, 17 июля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России рассказала о своих доходах

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что основной доход ей приносит спорт

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Ангелина Мельникова раскрыла источники своего дохода. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион? Да! Еще какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, еще какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — заявила Мельникова. Она отметила, что не жалуется на доходы, у нее есть квартиры в Москве и Воронеже, а также автомобиль.

Мельникова также рассказала, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже. «Зачем? Лишний раз грустить? Сидеть на диване и смотреть, думая, что я могла бы быть там, но не поехала?» — поделилась спортсменка.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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      Дарья Коршунова
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