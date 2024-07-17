Олимпийская чемпионка из России рассказала о своих доходах

Олимпийская чемпионка Мельникова заявила, что основной доход ей приносит спорт

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Ангелина Мельникова раскрыла источники своего дохода. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион? Да! Еще какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, еще какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — заявила Мельникова. Она отметила, что не жалуется на доходы, у нее есть квартиры в Москве и Воронеже, а также автомобиль.

Мельникова также рассказала, будет ли смотреть Олимпийские игры в Париже. «Зачем? Лишний раз грустить? Сидеть на диване и смотреть, думая, что я могла бы быть там, но не поехала?» — поделилась спортсменка.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.