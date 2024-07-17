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08:34, 17 июля 2024Мир

Орбан сообщил Евросовету о последствиях победы Трампа

WP: Орбан сообщил Евросовету о планах Трампа начать переговоры по Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю о намерении кандидата в президенты США Дональда Трампа начать переговоры по Украине в случае победы на выборах. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«В письме председателю Евросовета премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент Дональд Трамп готов "немедленно" вести переговоры о мире на Украине, если он победит на выборах 2024 года», — утверждается в публикации.

Венгерский лидер в своем послании заявил, что кандидат в президенты США сформулировал «подробные и обоснованные планы» по урегулированию конфликта на Украине, однако Орбан не стал излагать их подробно. Кроме того, в письме сообщается о намерении Трампа сократить помощь Киеву.

По данным издания, Орбан выразил уверенность в переизбрании Трампа и призвал Европейский союз пересмотреть свою политику по украинскому конфликту, поспособствовать мирным переговорам и восстановить прежний уровень отношений с Россией.

Ранее стало известно, что Орбан направил лидерам государств предложения по урегулированию украинского конфликта после своих визитов на Украину, в Россию и США.

16 июля сообщалось, что Орбан заявил о намерении Трампа в случае переизбрания выступить в роли миротворца в украинском конфликте, не дожидаясь инаугурации.

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      Елизавета Мытарева
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