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16:21, 17 июля 2024Спорт

Отстраненный за допинг американец выступит на Олимпиаде-2024

Отстраненный за допинг американский тяжелоатлет Киттс выступит на Олимпиаде-2024

Фото: David Bro / ZUMA Press / Globallookpress.com

Американский тяжелоатлет Уэс Киттс выступит на Олимпийских играх-2024, несмотря на отстранение за допинг до 2 августа. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики США.

Киттс сдал положительную пробу во время Кубка мира, который проходил в апреле в Таиланде. В его пробе был обнаружен метилгексанамин, запрещенный только в соревновательный период. Киттс не принимал участия в турнире из-за травмы, но находился на площадке, о его решении организаторы были предупреждены заранее.

Международное агентство по тестированию (ITA) сочло действия Киттса непреднамеренными и наложило на него месячную дисквалификацию с 3 июля. Таким образом, американец сможет выступить на Играх в Париже, так как соревнования в весовой категории до 102 килограммов состоятся 10 августа.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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