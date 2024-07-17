Появились подробности о скандальном лагере в Анапе

Двести человек незаконно жили в закрытом лагере Анапы, куда проник педофил

Около двухсот человек незаконно жили в закрытом лагере «Счастливое детство» в Анапе, куда проник изнасиловавший школьниц педофил. Новые подробности сообщили на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю.

Отмечается, что лагерь был закрыт из-за нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности. Спустя несколько дней после вручения собственнику исполнительного листа приставы посетили с проверкой учреждение.

«К своему удивлению, вместо закрытых помещений и тишины они застали на территории «Счастливого детства» значительное количество посторонних людей. Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — сообщили в ФССП.

В отношении нарушителя составили административный протокол и выписали штраф, однако он не выселил посторонних. В итоге лагерь был полностью опечатан после вмешательства приставов Анапского городского отдела.

Ранее педофил в детский лагерь «Счастливое детство» и совершил действия сексуального характера в отношении девочек в комнате отдыха 29 июля 2023 года. Вскоре его задержали и заключили под стражу на период проведения следственных действий.

В октябре того же года злоумышленника приговорили к семи годам колонии строгого режима.