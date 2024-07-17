Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 17 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности о скандальном лагере в Анапе

Двести человек незаконно жили в закрытом лагере Анапы, куда проник педофил

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Около двухсот человек незаконно жили в закрытом лагере «Счастливое детство» в Анапе, куда проник изнасиловавший школьниц педофил. Новые подробности сообщили на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю.

Отмечается, что лагерь был закрыт из-за нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности. Спустя несколько дней после вручения собственнику исполнительного листа приставы посетили с проверкой учреждение.

«К своему удивлению, вместо закрытых помещений и тишины они застали на территории «Счастливого детства» значительное количество посторонних людей. Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — сообщили в ФССП.

В отношении нарушителя составили административный протокол и выписали штраф, однако он не выселил посторонних. В итоге лагерь был полностью опечатан после вмешательства приставов Анапского городского отдела.

Ранее педофил в детский лагерь «Счастливое детство» и совершил действия сексуального характера в отношении девочек в комнате отдыха 29 июля 2023 года. Вскоре его задержали и заключили под стражу на период проведения следственных действий.

В октябре того же года злоумышленника приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России заявили о данном Зеленскому карт-бланше от США. К чему может привести разрешение наносить удары по России?

      Стало известно о появлении в Харькове колонн военной техники «Азова»

      Минобороны сообщило еще о двух сбитых ночью над Россией беспилотниках ВСУ

      Россиянин полгода насиловал маленькую дочь сожительницы и попал в СИЗО

      В ЛНР сообщили об уничтожении российскими силами скрытых позиций ВСУ

      МИД пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

      В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

      Мужчина подшутил над невестой и столкнулся с неожиданной реакцией

      Москвичам пообещали грозу

      Глава Крыма рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше