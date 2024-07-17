Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 17 июля 2024Мир

Раскрыты психологические последствия покушения на Трампа

Конгрессмен Дональдс: энергия Трампа лишь возросла после покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Mike Segar / Reuters

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа сыграло ему на руку, у политика выросла энергия. Психологические последствия инцидента раскрыл конгрессмен от Республиканской партии Байрон Дональдс в беседе с РИА Новости.

«Его поведение в основном осталось прежним, его фокус и его энергия — возросли. Они помогут ему в дальнейшей работе», — сказал Дональдс.

Напомним, в субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.

Старший советник штаба бывшего президента США Дональда Трампа Крис Ласивита заявил о готовности к любому развитию событий.

Он также добавил, что инфляция, положение Соединенных Штатов в мире, проблемы на границе являются последствиями политики Байдена и Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Участник теракта в «Крокус Сити Холле» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Что стало причиной потасовки?

      Трамп осудил санкции против России

      Порномодель увеличила грудь до размера 34W с помощью собственного жира

      Значительной частью примкнувших к ИГИЛ россиян оказались дагестанцы

      Развеян популярный миф о подъемах в пять утра

      В МИД России заявили о нежелании Запада принимать Украину в НАТО

      На Украине транссексуал украл младенца из перинатального центра

      Раскрыты психологические последствия покушения на Трампа

      В США заявили о живущих в аду украинцах

      Байдена обвинили в слабости из-за отказа вести диалог с Россией по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше