Раскрыты психологические последствия покушения на Трампа

Конгрессмен Дональдс: энергия Трампа лишь возросла после покушения

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа сыграло ему на руку, у политика выросла энергия. Психологические последствия инцидента раскрыл конгрессмен от Республиканской партии Байрон Дональдс в беседе с РИА Новости.

«Его поведение в основном осталось прежним, его фокус и его энергия — возросли. Они помогут ему в дальнейшей работе», — сказал Дональдс.

Напомним, в субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.

Старший советник штаба бывшего президента США Дональда Трампа Крис Ласивита заявил о готовности к любому развитию событий.

Он также добавил, что инфляция, положение Соединенных Штатов в мире, проблемы на границе являются последствиями политики Байдена и Харрис.

