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00:41, 17 июля 2024Спорт

Стали известны подробности травмы Месси в финале Кубка Америки

Лионель Месси повредил связки правой лодыжки в финале Кубка Америки

Фото: Sam Navarro / Reuters

У форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси диагностировано повреждение связок правой лодыжки. Подробности травмы, полученной игроком в финале Кубка Америки, сообщаются на сайте команды MLS.

«Готовность капитана будет определяться периодическими осмотрами и ходом его восстановления», — говорится в сообщении.

Месси получил травму в финале Кубка Америки, в котором его команда встречалась с Колумбией. Игрока заменили на 66-й минуте, а в овертайме аргентинцы забили единственный мяч.

Благодаря победе в Кубке Америки Месси обновил собственный рекорд по количеству трофеев в профессиональной карьере. Теперь на его счету 45 титулов.

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      Алексей Гусев
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