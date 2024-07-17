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17:16, 17 июля 2024Экономика

Траты россиян на продукты питания подсчитали

Расходы россиян на потребительские товары выросли больше чем на 25 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Траты среднестатистической российской семьи на продукты и товары повседневного спроса с 8 по 14 июля выросли на 1,8 процента, или на 137 рублей, и составили 7774 рубля. К такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Однако если сравнивать с аналогичной неделей 2023 года, то объем недельных расходов на потребительские товары вырос больше чем на полторы тысячи рублей, или на 25,1 процента, подсчитали эксперты.

Как пишут эксперты, несмотря на замедление инфляции, многие россияне хотят запастись товарами впрок, так как боятся дальнейшего роста цен. Это оборачивается ростом недельных расходов. Плюс сказывается сезонный фактор — многие отправляются в отпуска и путешествия, что традиционно влечет за собой рост расходов на продукты питания, транспорт и развлечения.

В конце июня выяснилось, что в среднем россияне намерены потратить на летний отпуск 67 тысяч рублей. Мужчины в среднем готовы выложить большую сумму, нежели женщины — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

В первую неделю июня средний чек на покупку товаров повседневного спроса составил 830 рублей.

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