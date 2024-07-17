Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 17 июля 2024Экономика

В еврозоне замедлилась инфляция

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5 процента

Фото: Marton Monus / Reuters

Темпы роста цен в еврозоне незначительно замедлились в июне. Об этом сообщает Евростат.

По окончательной оценке статистического ведомства, годовая инфляция снизилась в прошлом месяце до 2,5 процента с 2,6 процента в мае. Этот показатель совпал с предварительной оценкой Евростата. Для сравнения, в июне 2023 года индекс потребительских цен составил 5,5 процента. В месячном выражении в июне 2024-го цены выросли на 0,2 процента.

Материалы по теме:
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
16 июля 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Самая низкая годовая инфляция по итогам месяца была зафиксирована в Финляндии (0,5 процента), Италии (0,9 процента) и Литве (1 процент). Заметнее всего цены в первый летний месяц выросли в Бельгии (5,4 процента), Румынии (5,3 процента), Испании и Венгрии (по 3,6 процента).

В июне 2024 года рост потребительских цен несколько замедлился и в России. По данным Центробанка, в прошлом месяце инфляция составила 0,64 процента (0,74 процента в мае). В годовом выражении (с поправкой на сезонность) месячный прирост цен снизился с 10,7 до 9,3 процента, однако это по-прежнему значительно выше показателей января-апреля этого года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      На дне российского залива найден пароход времен войны

      Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

      В России высказались об отмене санкций ЕС

      На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

      ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

      Легковушки с пробегом подешевели

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше