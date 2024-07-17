В еврозоне замедлилась инфляция

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5 процента

Темпы роста цен в еврозоне незначительно замедлились в июне. Об этом сообщает Евростат.

По окончательной оценке статистического ведомства, годовая инфляция снизилась в прошлом месяце до 2,5 процента с 2,6 процента в мае. Этот показатель совпал с предварительной оценкой Евростата. Для сравнения, в июне 2023 года индекс потребительских цен составил 5,5 процента. В месячном выражении в июне 2024-го цены выросли на 0,2 процента.

Самая низкая годовая инфляция по итогам месяца была зафиксирована в Финляндии (0,5 процента), Италии (0,9 процента) и Литве (1 процент). Заметнее всего цены в первый летний месяц выросли в Бельгии (5,4 процента), Румынии (5,3 процента), Испании и Венгрии (по 3,6 процента).

В июне 2024 года рост потребительских цен несколько замедлился и в России. По данным Центробанка, в прошлом месяце инфляция составила 0,64 процента (0,74 процента в мае). В годовом выражении (с поправкой на сезонность) месячный прирост цен снизился с 10,7 до 9,3 процента, однако это по-прежнему значительно выше показателей января-апреля этого года.