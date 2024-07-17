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18:16, 17 июля 2024Экономика

В Москве закроется легендарный клуб «Пропаганда»

Известный московский клуб «Пропаганда» закроется после 27 лет существования

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве после 27 лет работы закроется известный клуб «Пропаганда», сообщили в Telegram-канале заведения.

Отмечается, что клуб прекратит работу в конце июля. «Пропаганда гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества», — сообщили владельцы.

Также стало известно, что 28 июля прекратит работу кафе «Люди как люди» у метро «Китай-город», принадлежащее владельцам «Пропаганды». Кафе работало с 2002 года и было одним из культовых мест столицы.

Ранее владельцы московского клуба «Мутабор» решили переименовать его в ARMA после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. Однако клуб все равно потребовали закрыть. Общественники из организации «Ветераны России» после первого мероприятия под новой вывеской написали несколько заявлений в разные ведомства с просьбой разобраться, почему скандальное место продолжает работать.

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      Мария Черкасова
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