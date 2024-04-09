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08:38, 9 апреля 2024Россия

Бывший «Мутабор» попросили закрыть после первой с декабря вечеринки

Активисты попросили закрыть бывший «Мутабор» после первой с декабря вечеринки

Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет (СК) и Госдуму попросили закрыть бывший ночной клуб «Мутабор» — после первой же вечеринки под новой вывеской. Заведение, где в декабре 2023 года прошла «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой, проработало всего три дня. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Бывший «Мутабор» сменил название на ARMA и в субботу, 6 апреля, провел первое после открытия мероприятие. Однако общественники из организации «Ветераны России» написали сразу несколько заявлений в разные ведомства с просьбой разобраться, почему скандальное место снова работает.

Кроме того, ГУ МВД по Москве прислало ответ активисту Юрию Рябцеву из Тюмени с обещанием еще раз проверить «голую вечеринку» Ивлеевой.

Вечеринка в ARMA была приурочена к 9-летию музыкального лейбла System, на нее пришли около 1000 человек. Всем посетителям заклеили камеры, охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали гостей на входе, отбирая у них воду, еду и косметику. Внутри клуб после скандальной вечеринки изменили: там перекрасили стены и обновили туалеты.

В январе Лефортовский суд Москвы приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Впоследствии руководство клуба сообщило о переименовании заведения после скандала.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали общественный резонанс.

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      Марина Совина
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