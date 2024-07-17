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09:26, 17 июля 2024Забота о себе

Врач указала на неочевидную причину стремительного старения мозга

The Sun: мозг курильщиков может стареть намного быстрее, чем у остальных людей

Фото: Yosafat Herdian / Unsplash

Мозг курильщиков может стареть намного быстрее, чем у остальных людей, а их память ухудшается на 85 процентов за десять лет, рассказала терапевт, хирург Зоуи Уильямс. На эту неочевидную причину она указала в комментарии изданию The Sun.

Врач заявила, что последние исследования Лондонского университетского колледжа установили, что стремительное старение мозга и ухудшение памяти — серьезный побочный эффект курения. Этот патологический процесс, по ее словам, можно остановить только отказом от вредной привычки.

При этом Уильямс отметила, что не всем людям под силу бросить курить самостоятельно. В этом случае стоит обратиться за медицинской помощью. Эксперт рассказала, что справиться с зависимостью от табака помогают лекарства, никотинозамещающая терапия (жвачки, спреи). Также она посоветовала прочесть книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».

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Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.

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      Вера Владзиевская
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