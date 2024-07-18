Американский журналист взял интервью у Байдена и призвал его выйти из предвыборной гонки

Ведущий MSNBC Скарборо призвал Байдена выйти из гонки после интервью с ним

Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после проведенного с ним интервью, в котором глава государства пытался заверить журналиста, что он готов ко второму сроку и рассчитывает переизбраться в ноябре. Комментарий журналиста доступен на сайте канала.

«Это плохо кончится, если продолжит затягиваться», — оценил Скарборо нежелание американского лидера выходить из предвыборной гонки.

Телеведущий, который взял интервью у Байдена, считает, что глава государства заслуживает лучшего, чем то, что получает от своего близкого окружения. «Злость, которую я слышу, направлена на людей, держащих его в пузыре, у которых могут быть свои интересы, в том числе финансовые, удерживать его в гонке», — добавил ведущий MSNBC. Журналист призвал окружение американского лидера помочь ему принять правильное решение.

Ранее сообщалось, что Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов Демократической партии.

Опрос социологической службой AP-NORC показал, что порядка 70 процентов американцев считают, что Байден должен выйти из президентской гонки. Только 27 процентов респондентов-демократов полностью уверены в том, что действующий президент способен эффективно выполнять президентские обязанности.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.