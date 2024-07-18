Чемпион мира по хоккею из Канады перешел в «Динамо»

Чемпион мира по хоккею канадец Максим Комтуа стал игроком московского «Динамо»

Чемпион мира по хоккею канадец Максим Комтуа перешел в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год. «Подписание игрока такого калибра, естественно, направлено на усиление нашей атакующей линии. Комтуа является звездой, но едет в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) сверхмотивированным для больших достижений и побед», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Комтуа — чемпион мира 2021-го и серебряный призер турнира 2022 года. В составе молодежной сборной Канады форвард выиграл чемпионат мира 2018 года. Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнс».

Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. В 68 играх команда набрала 98 очков.