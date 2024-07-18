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01:59, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Датская журналистка заявила о хаосе на Украине

DR: мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада органов власти
СюжетВручение повесток на улице: главное

Корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен прокомментировала мобилизацию на Украине. Об этом она написала в статье DR.

Хансен заявила о хаосе на Украине и подчеркнула, что мобилизация на Украине происходит беспорядочно. По ее мнению, после ужесточения законодательства ситуация усугубится.

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«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют». — отмечает издание.

Журналистка добавила, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы страны (ВСУ) до 25 лет. Позже Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.

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      Марина Совина
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