Датская журналистка заявила о хаосе на Украине

DR: мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада органов власти

Корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен прокомментировала мобилизацию на Украине. Об этом она написала в статье DR.

Хансен заявила о хаосе на Украине и подчеркнула, что мобилизация на Украине происходит беспорядочно. По ее мнению, после ужесточения законодательства ситуация усугубится.

«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют». — отмечает издание.

Журналистка добавила, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы страны (ВСУ) до 25 лет. Позже Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.

