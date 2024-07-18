Доктор Мясников пожалел заразившегося коронавирусом Байдена

Врач Мясников заявил, что ему жалко Байдена, заразившегося коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новости о заразившемся коронавирусом президенте США Джо Байдене. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«COVID-19 у Байдена… Опять. По-человечески его жалко! Ну дайте человеку дожить спокойно! А то ни своих, ни чужих не жалеют!» — написал доктор.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер раскрыла подробности состояния Байдена. Она заявила, что у главы государства нет тяжелых симптомов болезни. Он планирует продолжать выполнять обязанности президента США. Пресс-секретарь добавила, что Байден будет находиться на самоизоляции в своей резиденции.

Ранее организаторы конференции UnidosUS сообщили, что вынуждены отменить запланированное выступление Байдена. Американский лидер сообщил, что ему пришел положительный тест на COVID-19.

Байден второй раз переносит коронавирусную инфекцию. Впервые он заразился ей летом 2022 года.