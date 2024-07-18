Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 18 июля 2024Мир

Эрдоган назвал покушение на Трампа атакой на демократию

Эрдоган созвонился с Трампом и назвал покушение на него атакой на демократию
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом в соцсети Х сообщает пресс-служба турецкого лидера.

«Эрдоган назвал покушение атакой на демократию», — указали в канцелярии.

Президент Турции также восхитился «смелой позицией Трампа» после покушения, которая «демонстрирует его лидерство», подчеркнули в офисе Эрдогана.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что переизбрание Трампа на выборах в 2024 году позволит Эрдогану усилить партнерство с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

      Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

      В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

      В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

      В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

      «Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

      Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

      В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

      Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше