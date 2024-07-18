Эрдоган назвал покушение на Трампа атакой на демократию

Эрдоган созвонился с Трампом и назвал покушение на него атакой на демократию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом в соцсети Х сообщает пресс-служба турецкого лидера.

«Эрдоган назвал покушение атакой на демократию», — указали в канцелярии.

Президент Турции также восхитился «смелой позицией Трампа» после покушения, которая «демонстрирует его лидерство», подчеркнули в офисе Эрдогана.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что переизбрание Трампа на выборах в 2024 году позволит Эрдогану усилить партнерство с Россией.