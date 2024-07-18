Гигантский червь вылез из крана в российском селе

Жители Волгоградской области обнаружили в воде из-под крана червя-волосатика

Жители села Горноводяное в Волгоградской области обнаружили червя-волосатика в воде из-под крана. Об этом сообщает V1.ru.

Жительница Горноводяного Светлана Яшина рассказала, что ее муж выловил червей в ванной, когда захотел искупать ребенка. Местные жители уверяют, что находят червей, называемых также «конским волосом», не в первый раз — особенно часто они попадаются в воде из водопроводной колонки.

В администрации на проблему реагировать не захотели. Более того, глава поселка Ирина Горшкова связала недовольство местной жительницы с поддержкой политической оппозиции. Она заявила, что жалующиеся на «конский волос» жители не посещают общественные работы и не занимаются уборкой территории, а только «придумывают всякое».

Ранее жители бурятского города Гусиноозерск пожаловались на живность в водопроводной воде. По их словам, в дома поступает техническая вода из озера, которое с каждым годом становится все грязнее.