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16:10, 18 июля 2024Моя страна

Гигантского сома выше человека поймали на троллинг в России

Гигантского сома выше человека поймали на троллинг в Астраханской области

Фото: Subphoto.com / Shutterstock / Fotodom

Российский блогер Илья Челышев выловил огромного сома выше человеческого роста в Харабалинском районе Астраханской области. «Блокнот» сообщает, что гигант был пойман на троллинг — метод ловли с моторизованного плавсредства.

На своем YouTube-канале DEEVER россиянин также поделился видео с рыбой, подвешенной на крюк. Челышев добавил, что сом весит примерно 50 килограммов, его достали вблизи базы Углянское.

«Сом — сильная рыба, и с ним всегда интересно бороться, особенно летом. Я понимал, что если дам шанс завести нас в коряжник, то его не достать, так что пришлось положиться на снасти и брать нахрапом. Он где-то час меня таскал по реке, то забирая пяток метров, то давая мне возможность поднять его», — рассказал рыбак в интервью «Арбузу».

Ранее в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео.

В июле также блогер-рыболов Андрей Сидоров поймал в Волге сома с человеческий рост. Россиянин рассказал, что рыба была поймана под Саратовом. По его словам, вес сома составил 50 килограммов, а длина — 170 сантиметров. «Эмоции переполняли! Таких размеров рыб раньше никогда не ловил», — заявил он.

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      Варвара Кошечкина
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