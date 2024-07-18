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11:14, 18 июля 2024Мир

Глава ЕК заявила о подрыве Россией и Китаем западоцентричного порядка

Фон дер Ляйен: сотрудничество России и Китая подрывает западоцентричный порядок

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает западоцентричный «порядок, основанный на правилах». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на политическую программу развития сообщества на 2025-2029 годы.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что стратегическое партнерство между Москвой и Пекином ведет к снижению глобального влияния Европейского союза (ЕС).

В случае переизбрания на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен также пообещала превратить ЕС в оборонный блок и заявила о своем намерении оказывать поддержку Украине «так долго, как это необходимо».

Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК как «очень плохую».

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      Лина Пивоварова
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