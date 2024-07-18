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19:35, 18 июля 2024Спорт

Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

Бывший врач Фуэнтес обвинил Испанию в использовании госдопинга на Олимпиаде-1992
Церемония открытия Олимпиады-1992

Церемония открытия Олимпиады-1992. Фото: Action Images / Reuters

Бывший спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес обвинил Испанию в использовании государственного допинга на Олимпийских играх-1992 в Барселоне. Его слова приводит ARD.

Фуэнтес рассказал, что за несколько лет до Игр получил приказ от испанского правительства, в котором говорилось: «Сделайте все что угодно, но нам нужны медали». При этом у спортсменов не должно было быть положительных тестов и проблем со здоровьем, которые бы навредили результату. «У нас была стратегия, позволяющая работать свободно, без давления, без прессы, без кого-либо», — поделился он.

Врач рассказал, что спортсмены получали гормоны роста, тестостерон, анаболические стероиды и другие препараты. «Мы привлекали спортсменов, готовили технически, тренировали физически и помогали им с медицинской точки зрения, чтобы они могли показать себя с лучшей стороны. Мы брали у них кровь заранее, чтобы перелить перед началом соревнований», — раскрыл он подробности.

На Олимпиаде в Барселоне испанцы завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. На предыдущих играх в Сеуле в 1988 году команда получила одно золото, одно серебро и две бронзы.

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      Андрей Стрельцов
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