КХЛ внесла изменения в правила игры на сезон-2024/2025

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о внесенных изменениях в правила игры, которые начнут действовать с сезона-2024/2025. Они доступны на сайте организации.

В частности, вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника. Кроме того, штрафной бросок не будет считаться завершенным в момент, когда голкипер коснулся шайбы. «Если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен, и атакующий игрок может играть в шайбу», — заявили в КХЛ.

Лига также разрешила менять полевого игрока на вратаря в овертайме в любой момент игры, а не только во время пауз. Кроме того, скорректированы трактовки подножек. В КХЛ уточнили, что введение новых правил направлено на повышение зрелищности матчей.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».