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08:53, 18 июля 2024Россия

Лошадь стала причиной сразу двух аварий на российской трассе

В Иркутской области лошадь стала причиной сразу двух аварий на трассе

Кадр: Telegram-канал Babr mash

Лошадь стала причиной сразу двух аварий на трассе в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, 31-летний водитель Honda Accord сбил оказавшегося на дороге коня у поселка Усть-Ордынский в российском регионе. Практически через несколько минут Fiat Linea хотел объехать животное, вылетел с дороги и перевернулся.

Находившегося за рулем мужчину и его пассажирку выбросило из салона, иномарка загорелась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, пострадавшего водителя госпитализировали.

До этого стало известно, что в Калининградской области восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Еще раньше в Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика с установленным на нем бетоносмесителем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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