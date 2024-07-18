Маск высказался об участии Байдена в президентской гонке

Маск: Байдену не позволят остаться в президентской гонке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен остаться в президентской гонке. Однако этого ему сделать не позволят, такое мнение в соцсети X выразил предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Полагаю, что ему стоит остаться в [президентской] гонке, но они собираются его убрать», — отметил бизнесмен.

Однако Маск не уточнил, кто именно заставит Байдена отказаться от планов по переизбранию.

Ранее Джо Байден выступил с критикой в адрес Илона Маска, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Дональда Трампа.

Позже предприниматель в юмористическом ключе ответил на критику лидера США, обвинившего предпринимателя и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы.

Ранее Илон Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.