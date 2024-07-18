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23:16, 18 июля 2024Мир

Маск высказался об участии Байдена в президентской гонке

Маск: Байдену не позволят остаться в президентской гонке
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен остаться в президентской гонке. Однако этого ему сделать не позволят, такое мнение в соцсети X выразил предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Полагаю, что ему стоит остаться в [президентской] гонке, но они собираются его убрать», — отметил бизнесмен.

Однако Маск не уточнил, кто именно заставит Байдена отказаться от планов по переизбранию.

Ранее Джо Байден выступил с критикой в адрес Илона Маска, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Дональда Трампа.

Позже предприниматель в юмористическом ключе ответил на критику лидера США, обвинившего предпринимателя и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы.

Ранее Илон Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

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      Марина Совина
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