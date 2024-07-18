Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 18 июля 2024Мир

Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить выборы

Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить президентские выборы
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kim Shiflett / Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику лидера США Джо Байденав, обвинившего предпринимателя и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

Один из подписчиков предпринимателя опубликовал скриншот постов президента. «Я живу в его голове (Байдена — прим. «Ленты.ру») совершенно бесплатно», — ответил Маск.

Ранее Байден выступил с критикой в адрес миллиардера, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Трампа.

Также Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы

      Пять поселков остались без электричества в ДНР после обстрела ВСУ

      Российский военный два года уклонялся от службы и получил 6,5 года колонии

      47-летнюю жену Мэтта Деймона сняли в бикини на пляже

      Момент столкновения «Ласточки» с автомобилем в российском регионе попал на видео

      На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

      Банки начали ужесточать правила для россиян с «лишней» льготной ипотекой

      Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить выборы

      Лошадь стала причиной сразу двух аварий на российской трассе

      Стало известно об ударах ВС России по НПЗ в Полтавской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше