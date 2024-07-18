Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить выборы

Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить президентские выборы

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику лидера США Джо Байденав, обвинившего предпринимателя и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

Один из подписчиков предпринимателя опубликовал скриншот постов президента. «Я живу в его голове (Байдена — прим. «Ленты.ру») совершенно бесплатно», — ответил Маск.

Ранее Байден выступил с критикой в адрес миллиардера, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Трампа.

Также Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.