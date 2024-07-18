The Moscow Times внесли в реестр нежелательных организаций

Минюст внес издание The Moscow Times в реестр нежелательных организаций

Минюст внес издание The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Минюст внес в реестр нежелательных организаций The Moscow Times, а также «Фонд Карнеги за международный мир» (внесен в реестр иноагентов).

10 июля Генпрокуратура признала деятельность The Moscow Times нежелательной на территории России. Утверждалось, что работа издания была направлена на «дискредитацию решений российского руководства во внешней и внутренней политике».

Минюст внес The Moscow Times в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года.

В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт The Moscow Times в России. Отмечалось, что на странице издания размещали призывы к массовым беспорядкам, а также недостоверную общественно значимую информацию.