На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

«Аэротэк» покажет дрон «Зет» с дальностью полета 30 километров на Сахалине

Прототип беспилотника «Зет», который объединяет преимущества FPV-квадрокоптеров и дронов вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL), покажут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» на Сахалине. Об этом сообщили в компании-разработчике «Аэротэк», передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе интенсива состоится испытательный полет аппарата. «Эта конструкторская разработка объединяет в себе преимущества FPV-коптера и VTOL, при этом минимизируя их недостатки. Аппарат отличается необычной формой, это гибрид, и за счет своей формы и формы крыла при той же мощности мотора дальность его полета значительно увеличивается и достигает 30 километров при полезной нагрузке до семи килограммов», — сообщили в организации.

В компании добавили, что «Зет» отличается простотой и надежностью конструкции, а также высокой метеоустойчивостью. Беспилотнику не нужна катапульта и взлетная полоса. При этом операторы смогут управлять дроном без специального обучения. Большая часть компонентов изделия российского производства, а в будущем «Аэротэк» планирует довести этот показатель до ста процентов.

По словам разработчиков, модель дрона масштабируема до размеров аэротакси. Сейчас прототип может нести до 3,5 килограмма груза. Крейсерская скорость изделия составляет 80 километров в час, а высота полета — до двух километров. Также компания работает над увеличенной версией изделия с грузоподъемностью десять килограммов. «Зет» можно использовать для разведки и корректировки высокоточных боеприпасов, а также в сельском хозяйстве.

Ранее в июле стало известно, что в России разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. «Воган» развивает скорость около 200 километров в час.