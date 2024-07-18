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09:03, 18 июля 2024Наука и техника

На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

«Аэротэк» покажет дрон «Зет» с дальностью полета 30 километров на Сахалине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прототип беспилотника «Зет», который объединяет преимущества FPV-квадрокоптеров и дронов вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL), покажут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» на Сахалине. Об этом сообщили в компании-разработчике «Аэротэк», передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе интенсива состоится испытательный полет аппарата. «Эта конструкторская разработка объединяет в себе преимущества FPV-коптера и VTOL, при этом минимизируя их недостатки. Аппарат отличается необычной формой, это гибрид, и за счет своей формы и формы крыла при той же мощности мотора дальность его полета значительно увеличивается и достигает 30 километров при полезной нагрузке до семи килограммов», — сообщили в организации.

В компании добавили, что «Зет» отличается простотой и надежностью конструкции, а также высокой метеоустойчивостью. Беспилотнику не нужна катапульта и взлетная полоса. При этом операторы смогут управлять дроном без специального обучения. Большая часть компонентов изделия российского производства, а в будущем «Аэротэк» планирует довести этот показатель до ста процентов.

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По словам разработчиков, модель дрона масштабируема до размеров аэротакси. Сейчас прототип может нести до 3,5 килограмма груза. Крейсерская скорость изделия составляет 80 километров в час, а высота полета — до двух километров. Также компания работает над увеличенной версией изделия с грузоподъемностью десять килограммов. «Зет» можно использовать для разведки и корректировки высокоточных боеприпасов, а также в сельском хозяйстве.

Ранее в июле стало известно, что в России разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника. «Воган» развивает скорость около 200 километров в час.

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      Даниил Иринин
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