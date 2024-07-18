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18:47, 18 июля 2024Бывший СССР

На Украине бойца ВСУ осудили за стрельбу в мирного жителя в Харьковской области

Суд приговорил бойца ВСУ за убийство мирного жителя в Харьковской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Полтавской области суд приговорил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) за стрельбу в мирного жителя в Харьковской области в 2022 году. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в находившемся в «серой зоне» селе Копанки Харьковской области в ноябре 2022 года. Солдат вступил в конфликт с местным жителем, который осуществлял ремонтные работы в доме и неуважительно высказался по отношению к ВСУ.

«[Боец] по мотивам личных неприязненных отношений (...) осуществил выстрел с короткой дистанции», — подчеркивается в материалах дела. В результате выстрела из АК-74 местный житель получил несовместимое с жизнью ранение. Солдат был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Ранее спасатели попали под обстрел ВСУ в населенном пункте Каменка-Днепровская Запорожской области. Как сообщалось, сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в частном доме.

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      Юрий Леонов
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