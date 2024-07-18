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13:28, 18 июля 2024Забота о себе

Назван необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

Психолог Мелехин: распознать раннюю деменцию можно по плохой кредитной истории

Фото: Pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Во время развития всех видов деменции человек забывает про действия, которые раньше совершал автоматически, например, как пользоваться банковской картой или когда и как оплачивать кредит, рассказал клинический психолог высшей квалификации, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. Необычный способ распознать развитие слабоумия на ранней стадии он назвал изданию aif.ru.

Мелехин назвал плохую кредитную историю одним из признаков нарушения умственных способностей человека. Он уточнил, что, чтобы говорить о развитии деменции, у человека должны быть и другие ее признаки: он может забывать брать банковскую карту с собой, не помнить, как ей пользоваться и где находится нужный банк.

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Клинический психолог также назвал изменение памяти, раздражительность, проблемы с ориентацией в пространстве, нарушение сна и появление странной дурашливости признаками нарушения мозговой деятельности и проблем с нервной системой.

Ранее неврологи развеяли популярный миф о старении мозга. По их словам, потеря сосудами эластичности и образование в них бляшек не влияет на умственные способности.

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      Вера Владзиевская
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