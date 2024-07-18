Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:00, 18 июля 2024Наука и техника

Опубликованы новые фото уникального Abrams

Опубликованы новые фото прототипа танка Abrams со 140-миллиметровым орудием

Фото: Wackleeb0 / Х

Новые фотографии прототипа танка Abrams с орудием калибра 140 миллиметров появились в сети. На опубликованные снимки уникального M1 Thumper обратило внимание издание Defence Blog.

Главным отличием прототипа от серийных Abrams стала модифицированная башня с экспериментальной гладкоствольной пушкой XM291 ATAC и автоматом заряжания. Поэтому машину также называют ATAC Demonstration System.

Орудие позволяло использовать снаряды калибра 120 и 140 миллиметров, меняя только ствол. Однако снаряды большего калибра оказались слишком тяжелыми, поэтому машину оснастили автоматом заряжания XM91.

Опытный M1 Thumper проходил испытания с 1988-го до начала 1990-х годов. Новая пушка продемонстрировала точность, равную точности стандартного орудия M1A1 Abrams, и высокую бронепробиваемость. Несмотря на это, проект закрыли из-за высокой стоимости перехода на новый калибр и завершения холодной войны.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

В июне концерн Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней на выставке Eurosatory 2024. Машину рассматривают в качестве временного решения для модернизации вооруженных сил до создания нового танка в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS).

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

      Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

      В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

      В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

      В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

      «Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

      Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

      В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

      Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше