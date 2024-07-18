Отсидевшего за педофилию спортсмена поселят отдельно от других атлетов на ОИ

Ван де Вельда, отсидевшего за педофилию, поселят отдельно от других на ОИ

Голландского игрока в пляжный волейбол Стивена ван де Вельда, отбывшего тюремный срок за педофилию, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже поселят отдельно от других спортсменов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Нидерландов.

Уточняется, что атлет сам изъявил такое желание. Кроме того, ван де Вельд анонсировал отказ от общения с прессой.

Голландца приговорили к четырем годам тюрьмы в 2016 году в Великобритании. Он отсидел за решеткой только 12 месяцев, после чего был амнистирован.

По версии следствия, в 2014 году ван де Вельд, которому тогда было 19 лет, познакомился в соцсетях с 12-летней британкой и пришел к ней в гости, когда дома не было родителей. Спортсмен напоил потерпевшую и вступил с ней в интимную связь.