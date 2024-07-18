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16:49, 18 июля 2024Спорт

Отсидевшего за педофилию спортсмена поселят отдельно от других атлетов на ОИ

Ван де Вельда, отсидевшего за педофилию, поселят отдельно от других на ОИ
СюжетЛетние Олимпийские игры
Стивен ван де Вельд

Стивен ван де Вельд. Фото: Lucio Tavora / XinHua / Globallookpress.com

Голландского игрока в пляжный волейбол Стивена ван де Вельда, отбывшего тюремный срок за педофилию, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже поселят отдельно от других спортсменов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Нидерландов.

Уточняется, что атлет сам изъявил такое желание. Кроме того, ван де Вельд анонсировал отказ от общения с прессой.

Голландца приговорили к четырем годам тюрьмы в 2016 году в Великобритании. Он отсидел за решеткой только 12 месяцев, после чего был амнистирован.

По версии следствия, в 2014 году ван де Вельд, которому тогда было 19 лет, познакомился в соцсетях с 12-летней британкой и пришел к ней в гости, когда дома не было родителей. Спортсмен напоил потерпевшую и вступил с ней в интимную связь.

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      Алексей Гусев
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