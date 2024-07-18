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12:00, 18 июля 2024Россия

Подорванная дроном ВСУ машина с россиянкой врезалась в забор и сгорела

Гладков: трое пострадали при атаке дрона ВСУ на белгородское село Отрадное

Фото: Reuters

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи FPV-дрона село Отрадное Белгородского района. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник подорвал движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате машина врезалась в забор частного домовладения и сгорела. По данным местных властей, россиянка не пострадала. Однако ранения получили трое мирных жителей, находившихся в момент взрыва рядом.

Как рассказал Гладков, мужчину, получившего осколочные травмы грудной клетки и ноги, отправили в областную клиническую больницу. «Еще двум пострадавшим с ушибами — женщине и 17-летнему парню — медики СМП оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались», — написал губернатор.

Судя по прикрепленной к посту фотографии, автомобиль полностью сгорел. Помимо этого, поврежден забор домовладения, фасад и навес, а также еще одна машина.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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